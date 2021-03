Operários trabalham em uma das vias de acesso ao Porto: melhorias vão melhorar os fluxos de carga e descarga Divulgação - Cia das Docas do RJ

Por Jupy Junior

Publicado 24/03/2021 21:46 | Atualizado 24/03/2021 21:50

ITAGUAÍ - A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) está investindo cerca de R$4 milhões no serviço contratado por licitação para recuperação asfáltica das vias internas do Porto de Itaguaí. As obras, iniciadas em janeiro deste ano, devem ser concluídas até o próximo mês de julho.

Segundo o superintendente de Engenharia da CDRJ, Roberto Catalão, “o objetivo das obras é recuperar as condições de trafegabilidade, que foi degradada ao longo do tempo em função do grande movimento de cargas pesadas e por causa das chuvas que costumam ser perenes na região, de forma que a manutenção não estava conseguindo atender a contento”.

Publicidade

O superintendente de Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis, Alexandre Neves, acredita que “a obra vai restabelecer a atratividade da infraestrutura terrestre do Porto de Itaguaí, que deve acompanhar as condições dos acessos ao porto como o Arco Metropolitano e a duplicação da Rio-Santos como uma grande vertente concorrencial”.

Uma das empresas beneficiadas com a recuperação das vias é a arrendatária Sepetiba Tecon, que opera o terminal de contêineres do porto. Para o gerente de Desenvolvimento Portuário e Marítimo da Sepetiba Tecon, Marcos Cunha, “a recuperação asfáltica das vias rodoviárias irá proporcionar a segurança necessária e melhores condições a circulação de veículos de transporte de cargas e de pessoas na área do porto público”.