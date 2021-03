Cherry e Renault estavam com registro de furto ou roubo expedidos e abordagem da PRF contatou a ilegalidade Divulgação - PRF Itaguaí

Publicado 26/03/2021 18:59

ITAGUAÍ – Duas apreensões e duas prisões no mesmo dia (23 de março): este resultado foi possível graças à ação da Polícia Rodoviária Federal em Itaguaí, no quilômetro 399, onde há um posto da entidade na Rio-Santos (BR-101). As duas apreensões pelo mesmo motivo: registro de roubo ou furto de veículos. As prisões foram realizadas também por conta de encaminhamento da PRF para as delegacias.

RENAULT

Por volta de 11h40, os agentes da PRF atentaram para o Renault Kwid de cor branca. Além do motorista, havia mais três passageiros. Depois do condutor apresentar documentos, os policiais foram fazer as consultas e viram que o veículo tinha registro de furto/roubo. Diante disso, a ocorrência foi conduzida para a 50ª DP para as providências cabíveis, mas na delegacia descobriu-se que dois passageiros tinham mandado de prisão em aberto. Na 52ª DP foi lavrado o auto de prisão deles.

CHERY

Uma hora depois da ação com o Renault, os policiais notaram o veículo Tiggo 5X (marca Chery), cor preta, e decidiram realizar a abordagem. O motorista apresentou a documentação do veículo e, depois de consulta, os policiais constataram que havia um registro de furto/roubo aberto pelo proprietário. O caso também foi encaminhado para a 50ª DP.