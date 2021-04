Da esq. para a direita: Mário Povia (Diretor de Gestão Portuária da CDRJ), Almirante Lobo, Almirante Laranjeira (Presidente da CDRJ), Comandante Lucca, Almirante Valicente e Marcelo Villas-Boas (Gestor de VTMIS da CDRJ) Reprodução internet - site da CDRJ

Por Jupy Junior

Publicado 02/04/2021 17:47 | Atualizado 02/04/2021 17:48

ITAGUAÍ - Uma comitiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) - administradora dos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis - visitou no dia 19 de março a Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM), que fica no Complexo Naval de Itaguaí. A visita foi reportada no site da CDRJ. Segundo a matéria, o objetivo foi de identificar possibilidades de atuação cooperativa na área de Itaguaí, buscando identificar sinergias entre as instituições.

O diretor-presidente da CDRJ, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira; o diretor de Gestão Portuária, Mario Povia; o gestor de VTMIS do Porto do Rio de Janeiro, Marcelo Villas-Bôas; e o especialista portuário Renato Diniz foram recepcionados pelo comandante da Força de Submarinos, Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo.

Também estiveram presentes o comandante da BSIM, Capitão de Mar e Guerra Fernando de Luca Marques de Oliveira, e o assessor-chefe do Programa de Submarinos da Marinha, Contra-Almirante Luiz Roberto Cavalcanti Valicente.