Ação no Porto de Itaguaí leva aos trabalhadores portuários e caminhoneiros assistência odontológica, fisioterápica, nutricional e psicológica Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 24/04/2021 14:36

ITAGUAÍ - A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) promoverá a edição 2021 do projeto Saúde nos Portos - iniciativa desenvolvida nos portos brasileiros pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), e pelo Serviço Social do Transporte (Sest/Senat).

Em Itaguaí, o projeto acontece entre os dias 27 a 30 de abril, das 9h às 16h, próximo aos portões de acesso ao porto e com a parceria das empresas arrendatárias e do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). No Porto do Rio de Janeiro, a ação está prevista para acontecer nos dias 18 e 19 de maio, em local a ser definido dentro da área do porto organizado.

A ação, voltada para os trabalhadores portuários e caminhoneiros, disponibilizará assistência odontológica, fisioterápica (correção postural), nutricional e psicológica, além de palestras com temas relacionados à saúde e segurança do trabalhador em tempos de pandemia.