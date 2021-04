Barreira no acesso de entrada ao Cação: policiais controlavam entrada e saída para checar ilegalidades Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 14:52

ITAGUAÍ – Um baile marcado para a noite de sexta-feira (23), no bairro Cação, em Itaguaí, foi frustrado por uma força-tarefa que uniu a 50ª DP, o 24º Batalhão de Polícia Militar e agentes do Proeis. Os policiais fizeram uma barreira no acesso de entrada ao bairro a fim de controlar o acesso e impedir a realização do evento, que havia sido inclusive divulgado em redes sociais.

Segundo informações da 50ª DP, a operação ocorreu no entorno do local do evento, que não tinha autorização para acontecer. Ainda segundo fontes da delegacia, o serviço policial de inteligência tem detectado, também, que bailes são promovidos por grupos associados ao tráfico para comercialização de entorpecentes nas festas.