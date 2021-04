Alunos de violino: projeto social precisa das estantes para que alunos mais avançados possam se desenvolver ainda mais na prática orquestral Divulgação - Orquestra Jovem de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 26/04/2021 15:04 | Atualizado 26/04/2021 15:05

ITAGUAÍ – Apenas cinco estantes de partitura, ao custo de 60 reais cada, em média. É o que precisa muito a Orquestra Jovem de Itaguaí, projeto social que há quatro anos leva a magia da música para jovens de comunidades carentes de Itaguaí. Além de proporcionar o ensino de música, o projeto dá noções de cidadania, bolsas de estudo de prática de violino e outros instrumentos, mantém um coral de jovens e ainda fornece cestas básicas mensais para várias famílias. Em mais um ano com dificuldades, a Orquestra precisa da colaboração dos itaguaienses ou de quem mais quiser colaborar.

Adriano Araújo, maestro que dirige o projeto social e a Orquestra , explicou que estantes para partitura são fundamentais, pois para estudar e fazer música é preciso olhar para a partitura. Sem o acessório, o aluno tem dificuldades de acompanhar a música. Outro problema é que, ao colocar a partitura em posição inadequada, o aluno fica desconfortável, mantém uma postura errada e fica com dores na coluna.

Publicidade

Adriano divulga os meios para as doações. Um é diretamente no local das aulas, que é na Catedral São Francisco Xavier (Rua Coronel Freitas, 45 – Centro – CEP 23815-550). Outro é em dinheiro: Banco do Brasil / Agência 0729-3 / Conta corrente 79396-5 / Adriano Araújo de Souza / CPF 073 561 777-57 / Pix/CPF 07356177757.

Dinheiro ou a estante? Tanto faz. O que é importante que os violinos, a música e a solidariedade nunca acabem.