Vacinação prossegue, e grupo com comorbidades e mais de 59 anos deve se vacinar em uma das 13 unidades de saúde aptas a aplicar as doses Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 28/04/2021 20:00

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí dá continuidade à vacinação contra a Covid e promove a imunização do grupo prioritário de pessoas que têm comorbidades e cuja idade é de no mínimo 59 anos. As comorbidades são as seguintes: diabete mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial (estágio 3); hipertensão arterial (estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade); insuficiência cardíaca; cor pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvulopatias; miocardiopatias e periocardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvulares e dispositivos cardíacos implantados; doenças cerebrovasculares; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida.

As unidades que estão aptas a vacinar são as seguintes: UBS Engenho, Clínica da Família (Ibirapitanga), UBS Vista Alegre, UBS Vila Margarida, ESF Mazomba, ESF Ilha da Madeira, ESF Odenit Maia, UBS Califórnia, UBS Mangueira, ESF Chaperó, UBS Brisamar, UBS Chaperó, ESF Coroa Grande.