Feirante (de vermelho) atualiza seu cadastro na barraca montada pela prefeitura na feira no último domingo (2) Divulgação - PMI

Por Jupy Junior

Publicado 03/05/2021 12:08

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí anunciou nesta segunda-feira (3), por meio de uma publicação na rede social Facebook feita às 11h37, que o recadastramento de feirantes realizado no último domingo (2), de 8h às 17h, teve como objetivo reunir dados para a realização de um estudo. A ideia é verificar como tem sido a ocupação dos espaços para que se possa incluir mais feirante no local, que hoje é no início do Parque Municipal, na área da Expo.

A prefeitura não divulgou ainda quantos feirantes atualizaram os seus cadastros.