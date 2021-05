Uma das reuniões para tratar das ações do planejamento estratégico aconteceu no Porto de Itaguaí Divulgação - Ministério da Infraestrutura

Por Jupy Junior

Publicado 04/05/2021 19:22

ITAGUAÍ - A Superintendência de Gestão Estratégica da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) conduziu nos dias 27 e 28 de abril, junto às equipes operacionais que atuam nos portos mantidos pela empresa, uma rodada de reuniões para análise dos projetos identificados nas oficinas iniciais do Planejamento Estratégico 2025.

Os encontros, que aconteceram nos Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí, contaram com a participação de representantes das Superintendências de Gestão Portuária do Rio de Janeiro e Niterói, de Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis, de Engenharia, de Sustentabilidade do Negócio, de Tecnologia da Informação e da Guarda Portuária.

Nesta etapa do trabalho, o objetivo é traçar ações integradas e ganhos de sinergia, balizadas nos orçamentos previstos para as áreas. Esta fase define o portfólio de projetos que irão sustentar os objetivos estratégicos de longo prazo definidos no planejamento.