Prefeitura convoca para inscrições da ginástica de graça no Teixeira

Por Jupy Junior

Publicado 04/05/2021 19:26

ITAGUAÍ - A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Turismo e Esporte, está com inscrições abertas na terça-feira (4) e quinta-feira (6) para o projeto Ginástica Funcional.

Segundo o site “Tua Saúde”, o treinamento funcional é um método de atividade física que se faz sem o uso de aparelhos da academia, com o objetivo de aprimorar o estado físico do indivíduo por meio da imitação dos movimentos frequentes do cotidiano. Esse tipo de treino emagrece e ajuda a delinear o corpo em poucas semanas de treino, pois trabalha ao mesmo tempo vários grupos musculares. Além disso, acelera o metabolismo, o gasto calórico, e proporciona resistência muscular e melhora do condicionamento físico.

Além disso, o treinamento funcional serve também para fortalecer o abdômen, a região lombar, prevenir lesões, diminuir o cansaço e fortalecer os músculos. Os treinos funcionais são intensos, dinâmicos e realizados em circuitos, sendo normalmente estipulado um tempo para realização da série de exercícios sem que sejam feitos intervalos entre os movimentos, apenas entre uma série e outra.

Os interessados podem procurar a quadra do bairro Teixeira, das 14h às 16h, e levar uma foto 3x4. A idade mínima para realizar as atividades é a partir de 15 anos. Em breve, a prefeitura vai divulgar o início das atividades.