Dois grupos de representação expressiva em Itaperuna já começaram a arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Abra seu coração e provoque a felicidade em uma criança. Esse gesto é simples e com ele você fará o natal de muitas pessoas mais alegre. O início do mês de dezembro traz a proximidade das festas de fim de ano. Motivados pelo clima solidário que envolve a maioria das pessoas com a chegada do natal, comemorado no próximo dia 25, dois grupos de representação expressiva em Itaperuna, no Noroeste Fluminense já começaram a arrecadar alimentos não perecíveis que serão organizados em cestas básicas e brinquedos para todas as faixas etárias. Segundo alguns dos organizadores a entrega do material recolhido por cada grupo está prevista para os dia 23 e 24 e ocorrerá em comunidades mais carentes, incluindo os distritos.



Movimento Direita Itaperuna - Esse é o segundo ano da campanha que deixa de lado a política para dar espaço unicamente a solidariedade e o amor ao próximo. Em 2019 foram doadas trinta cestas básicas à igreja católica do bairro Surubi que tambèm receberá os mantimentos nesse ano. Já a distribuição dos brinquedos arrecadados ocorrerá na periferia da cidade, em locais ainda não definidos. Os pontos de coleta são: lanchonete Maggiore Café situada na rodoviária; barbearia do Isaac Boldrini que fica no Centro, na rua ao lado dos Correios e no bar Quintal do Tokin, no bairro Vinhosa. Continua após a foto. Esse é o segundo ano da campanha que dá espaço unicamente a solidariedade e o amor ao próximo. Foto: divulgação Um dos organizadores, Samuel Mattos disse ao O Dia que "o ato dedoar contribui efetivamente com a transformação para o melhor da sociedade, das instituições e, principalmente das pessoas. Doar vai muito além do conceito que é transferir gratuitamente a outra pessoa, de forma legal, bem, quantia, imóvel, etc.Doar é um ato de desprendimento, renúncia, entrega e amor ao próximo. Então vamos abraçar mais esse lindo gesto de amor!", diz Samuel.

Nação Rubro Negra de Itaperuna - Mostrando que a paixão pelo esporte une todos os times fora de campo, o grupo montou pontos de arrecadações até o dia 20, na loja oficial do Flamengo e na Speed Moto Peças, ambas no Centro da cidade; no bar do Bololo no bairro Cehab e na loja Du Lopes Materiais de Construção, no bairro Cidade Nova. Qualquer quantia em dinheiro será revertida em brinquedos ou mantimentos. Continua após foto:

Grupo Foto: divulgação

O Dia falou com uma das organizadoras Jaqueline Moura sobre a importância das campanha "Sabe aquele brinquedinho jogado em casa ou aquele alimento que não faz falta? Com certeza são essas coisas que todos podem doar que farão uma criança sorrir! Vamos nos unir para levar felicidade ao Natal de uma criança carente. O consulado oficial Nação Ita Fla abraçou essa ideia de coração. Se com pouco nos fazemos muito, imagina se cada um ajudar!", exclama Jaqueline. Indagada sobre o motivo do projeto Jaqueline disse que 'Nós da Nação Rubro Negra, andamos por muitos lugares e percebemos o quanto há carência afetiva e material, então, esse ano estendemos nosso Natal Solidário recolhendo brinquedos e doações de alimentos para levarmos alegria as crianças e as famílias delas."