Após a alta por Covid-19 paciente só deve retornar às atividades físicas com a autorização do seu médico. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula – A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, alerta aos pacientes que tiveram Covid-19 sobre alguns cuidados em relação ao retorno às atividades físicas. O órgão pontua que “dentre os marcadores de inflamação que estão presentes no sangue, que geralmente pode causar um aumento no novo coronavírus é o D – Dímero, que vem a ser um marcador de tromboembolismo pulmonar. Caso termine os 14 dias de isolamento e a pessoa volte normalmente às suas atividades físicas, o que demanda muito esforço, com o D Dímero alterado a pessoa pode agravar. É importante ter esta informação”. Outro ponto de destaque é para quem desenvolve a forma pulmonar: “mesmo que só precise de oxigênio nasal, sem entubar, tem que realizar exames de acompanhamento”.



Após a alta por Covid-19 a indicação é que o paciente procure a Unidade de Saúde Básica mais próxima de casa, realize a consulta com seu médico e só retorne às atividades físicas com a autorização do seu médico. O município ainda alerta: “É importante que mesmo quem já teve a doença continue usando máscara e siga as normas de segurança”.