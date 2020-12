Professor Antônio Carlos "Popó" falou sobre o lançamento da Copa Jancarlos de Oliveira Barros, de futebol de base. Foto: rádio Natividade FM

Por Lili Bustilho

Natividade - O lançamento da Copa Jancarlos de Oliveira Barros, de futebol de base, que deve acontecer no próximo ano, sob a coordenação do Natividade Atlético Clube (NAC), clube do Noroeste Fluminense, deve contar com equipes convidadas da Região, Zona da Mata de Minas e Sul Capixaba. Em entrevista à Rádio Natividade FM, o professor Antônio Carlos “Popó” falou sobre o evento. Sem data de início ainda definida por conta da pandemia, a Copa Jancarlos de Oliveira Barros será lançada oficialmente no próximo sábado, 05, no Centro Administrativo Ganha Tempo, no bairro Sindicato, a partir das 9h.

A homenagem ao nome da competição é atribuída ao lateral Jancarlos, revelado pelas categorias de base do NAC. O jogador, tinha 30 anos quando faleceu. Ele foi vítima fatal de um acidente de carro em Itaipava, no dia 22/11/2013, por volta das 16h30. Segundo testemunhas, Jancarlos estava sozinho no carro, quando perdeu o controle da direção, bateu no guard-rail e caiu na ribanceira. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Jancarlos de Oliveira Barros começou a carreira pelo Fluminense, em 2001. Depois, jogou ainda pelo Juventude, Atlético-PR, São Paulo e Cruzeiro até defender a camisa do Bahia. Ele ainda jogou por Botafogo, Ituano, América, Volta Redonda e Rio Branco -ES, seu atual clube. O jogador estava prestes a fechar com o Duque de Caxias.