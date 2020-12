"Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política, disse o prefeito eleito durantes eu pronunciamento. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/12/2020 10:12 | Atualizado 04/12/2020 10:15

Itaperuna - O prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, fez um pronunciamento em cadeia de rádio nesta sexta-feira, 04, para anunciar o procurador geral do município e o todo seu secretariado escolhido para compor seu futuro governo. Na ocasião participou também o vice-prefeito Emanuel Medeiros, o Nel. Três pastas ainda não foram definidas pelo eleito.





Alfredão explicou requisitos para a escolha e falou sobre expectativas: "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes a Deus orem por nossa gestão."



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:



Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretario de Governo - Murilo Rodrigues

Secretario de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretario de Desenvolvimento - Elielson Rodrigues (Dedinho).

Secretaria de Controle - Dra Paula Salles Rodrigues

Secretaria de Receita - Marta Espoti

Secretario de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretario de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretaria de Educação - Tereza Cristina

Secretario de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretario de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretario de Meio Ambiente - Frank Meiber

Secretario de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretario de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretario de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretario de Esporte - José Maria Guimarães.

Publicidade

Turismo; Fazenda e Cultura ainda não forma definidas.





Prefeito eleito Alfredão anuncia nomes dos secretários que vão compor o novo governo









Para o primeiro escalão foram anunciados o procurador geral municipal e das 20 pastas, três ainda não foram definidas









Itaperuna - O prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, fez um pronunciamento em cadeia de rádio nesta sexta-feira, 04, para anunciar o procurador geral do município e o secretariado escolhido para compor seu futuro governo. Na ocasião participou também o vice-prefeito Emanuel Medeiros, o Nel.











Alfredão explicou requisitos para a escolha e falou sobre expectativas: "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes a Deus orem por nossa gestão."