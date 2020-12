Atleta, que faz parte da Crossfit Itaperuna, competirá na categoria M2, até 81 quilos. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Pela primeira vez o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, contará com representantes na Federação de Levantamento de Peso do Estado do Rio de Janeiro. A Copa Romênia 2020 acontecerá neste domingo (06/12) na Estrada do Quitite, no bairro Jacarepaguá, capital do RJ, no interior do Clube APCEF-RJ. Alessander Barroso Alves, de 33 anos, é um dos representantes da cidade do interior doe estado no evento. O atleta, que faz parte da Crossfit Itaperuna, competirá na categoria M2, até 81 quilos. A pesagem será das 11h até 11h30min e a competição terá início às 12 horas.



Alessander revelou que o principal objetivo é alavancar o levantamento de peso olímpico na região, algo que até então não era praticado. O competidor já realizou cursos com o técnico da Seleção Brasileira Carlos Aveiro. Há cerca de um mês surgiu a oportunidade de competir na modalidade, foi feita uma parceria juntamente com a Associação Esportiva Cultural Regional (AECR), tornando mais possível o objetivo.



“Estou muito satisfeito! De trinta dias pra cá, apareceu a oportunidade e o Aveiro convidou a gente para fazer uma participação no campeonato oficial de levantamento olímpico. Surgiu a oportunidade de a gente fazer essa parceria com a associação, o professor Godoi e o Aveiro. Vamos impulsionar o projeto de levantamento olímpico, que é uma novidade na nossa região”, declarou Alessander.

Itaperuna contará com representantes na Federação de Levantamento de Peso do Estado do Rio de Janeiro. Foto: Jorge Luiz online

Publicidade

Alessander Barroso Alves, de 33 anos, é um dos representantes do município no evento. Foto: Jorge Luiz online