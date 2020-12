Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia para prestarem esclarecimentos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 15:23 | Atualizado 05/12/2020 15:26

Itaperuna - O que era para ser uma festa particular acabou em confusão. Três homens e uma mulher foram levados à delegacia para prestarem depoimentos sobre danos realizados no interior de um motel de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após um tumulto e possível recusa no pagamento de despesas consumidas. Na ocasião estaria uma jovem de 29 anos em uma "resenha" promovida pelos envolvidos que possuem 24, 33 e 37 anos. Após ingerirem bebidas alcoólicas e outros produtos em um dos quartos do estabelecimento, o grupo ao deixar o local teria se recusado a pagar as despesas e ainda teria danificado vários itens do apartamento, de acordo com um dos funcionários. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o quarteto até a 143ª DL, onde todos foram autuados por dano e liberados após o registro de ocorrência.