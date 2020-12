Secretaria de Saúde (SMS) de São José de Ubá está acompanhando o caso e dando assistência ao menino hospitalizado na UPA de Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 21:14 | Atualizado 05/12/2020 21:33

São José de Ubá - Um menino de 8 anos com Covid-19, em estado grave, morador de São José de Ubá, município do Noroeste Fluminense, aguarda transferência para a UTI pediátrica do Hospital Municipal Jesus, situado no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A unidade de terapia intensiva para onde será levada a criança é referência do estado para este tipo de paciente. A vítima está hospitalizada em estado grave no setor de pediatra da UPA de Itaperuna, cidade vizinha que atende pacientes da Região. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São José de Ubá está acompanhando o caso e dando assistência.



O Dia procurou a assessoria da SMS que informou que "a transferência do menino será necessária por ele estar com 90% do pulmão comprometido e ter sido diagnosticado com pneumonia."



O secretário municipal de saúde Dr. Marcelo Poeys, fez contato com o secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves que se prontificou em ajudar na liberação da vaga para receber a criança. O transporte seria feito às 15 horas deste sábado, 05, mas "por não haver teto de decolagem no Rio de Janeiro e nem teto para abastecer em Cabo Frio teve que ser adiada. A previsão é para acontecer na madrugada deste domingo, 06, às 5 horas.", segundo a Ascom. A ambulância que fará o transporte da UPA até o aeroporto de Itaperuna será uma UTI Móvel do município de São José de Ubá exclusiva para pacientes de Covid-19.



Boletim epidemiológico - De acordo com o último levantamento feito pela SMS, nas últimas 24 horas não foram registrados novos suspeitos que procuraram atendimento na rede pública de saúde. Desde o início da pandemia, 806 pessoas procuraram auxílio médico, sendo que 350 desses casos estão descartados. Já dos 353 casos confirmados, 255 pessoas estão curadas. Oitenta e oito moradores estão com vírus ativo e dez mortes foram registradas em decorrência de complicações pelo novo coronavírus. Cento e três suspeitas aguardam resultado do exame SWAB.



"Reforçamos a orientação para manter o isolamento social, sair de casa somente em caso de extrema necessidade, mantendo sempre as regras estabelecidas pela OMS, e pedimos aos comerciantes que adotem as medidas preventivas no atendimento aos clientes. Prevenção para preservar vidas! Fique em casa!", orienta a prefeitura.



Secretaria Municipal de Saúde orienta que população mantenha o isolamento social, saia de casa somente em caso de extrema necessidade, mantendo sempre as regras estabelecidas pela OMS. Foto: divulgação