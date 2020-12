Secretaria de Saúde (SMS) de São José de Ubá está acompanhando de perto o caso do menino hospitalizado na UPA de Itaperuna. Foto: reprodução internet

O menino de 8 anos, morador de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, que está em estado grave em decorrência de complicações da Covid-19 segue hospitalizado na UPA de Itaperuna. Ele seria transferido de aeronave na madrugada deste domingo, 06, para uma UTI pediátrica no município do Rio de Janeiro, mas o transporte ainda não foi possível e um dos motivos seria a falta de teto para o voo, ou seja, não teriam as condições mínimas para a decolagem ocorrer de acordo com as permissões para o tráfego aéreo. A criança está com 90% do pulmão comprometido e diagnóstico de pneumonia. O Dia fez contato com o secretário de saúde de São José de Ubá Dr. Marcelo Poeys que explicou o caso com exclusividade.



Estado de saúde da criança - “Estamos na nova luta desde 5h, o Secretário Estadual, o Chaves, já me mandou mensagem desde cedo e ele pessoalmente tá resolvendo as questões do voo (ele é piloto também), e parece que novamente estão tendo problemas de teto, mas paralelo à isso, tem uns parâmetros clínicos mínimos exigidos do paciente para a transferência e um deles é a taxa de gasometria que tem que estar no mínimo 200 e às 6h estava 93.”, cita Marcelo Poeys.



O secretário municipal disse ainda ao O Dia que “o que podíamos fazer foi feito e estamos fazendo, agora é pedir a Deus, porque só ELE tem o poder de abrir os caminhos e estabilizar o paciente para que a transferência seja feita em total segurança. O Secretário Estadual de Saúde me disse que enquanto não terminar essa remoção ele não irá descansar.”



A expectativa para o transporte do menino a uma unidade de terapia intensiva pediátrica referência estadual em pacientes infantis acometidos pelo novo coronavírus tem sido uma das preocupações da secretaria de saúde de São José de Ubá que acompanha o caso de perto. “Os médicos da UPA estão em contato constante com a equipe médica da aeronave, e tão logo tudo se encaixe a aeronave decola.”, conclui Poeys.



Vaga no Rio - Uma vaga foi obtida para o paciente ser internado na UTI pediátrica do Hospital Municipal Jesus, situado no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O secretário municipal de saúde de São José de Ubá desde que foi informado do estado grave do menino está fazendo contato com o secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves. Neste sábado, 05, Chaves se prontificou em ajudar na liberação da vaga para receber a criança. O transporte seria feito inicialmente às 15 horas deste sábado, 05, mas "por não haver teto de decolagem no Rio de Janeiro e nem teto para abastecer em Cabo Frio teve que ser adiada. A previsão é para acontecer na madrugada deste domingo, 06, às 5 horas que também não foi possível.", segundo a assessoria de imprensa da SMS. A ambulância que fará o transporte da UPA até o aeroporto de Itaperuna será uma UTI Móvel do município de São José de Ubá exclusiva para pacientes de Covid-19.