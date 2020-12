Acidente na altura do km 208 da RJ-116, no município de Aperibé, no Noroeste Fluminense. Foto: Folha Itaocarense

Por Lili Bustilho

Publicado 06/12/2020 12:14 | Atualizado 06/12/2020 12:19

Aperibé - Três pessoas morreram em acidentes distintos nas estradas do Noroeste Fluminense, em menos de 24 horas. Um universitário de 21 anos que estudava em Itaocara faleceu na madrugada deste domingo, 06, na altura do km 208 da RJ-116, no município de Aperibé, depois de possivelmente ter perdido o controle do BMW modelo Z3, saído da pista, capotado e ainda atingido uma árvore. O automóvel ficou totalmente destruído; a vítima chegou a ser socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros em estado grave ao Hospital Augustinho Gesuald Blanc com traumatismo craniano, mas não resistiu e morreu na unidade. pós perícia, o corpo foi removido ao IML de Itaperuna e o fato apresentado pela Polícia Rodoviária Estadual na 136ª DL. Somente o laudo técnico será capaz de identificar a causa do acidente e da morte.