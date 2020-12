Aviso meteorológico foi emitido pela Defesa Civil Estadual neste domingo, 06. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/12/2020 12:52 | Atualizado 06/12/2020 12:53

Itaperuna - Os municípios do Noroeste Fluminense receberam alertas da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro indicando a possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte acompanhadas de rajadas de vento moderado a forte. O aviso meteorológico aponta para a previsão a partir da tarde deste domingo, 06, válido até o início da próxima quarta-feira, 09. O órgão aponta ainda que há probabilidade de grandes acumulados de precipitação para esse período.

Os efeitos possíveis apontados pela Defesa Civil Estadual em sua notificação são: alagamentos, inundações e enxurradas, devido a intensidade da chuva esperada; deslizamentos por causa do acumulado de chuva previsto; quedas de arvores motivadas pelas rajadas de vento forte e há também a possibilidade de ocorrer granizo. O alerta é válido para todas as regiões do estado.