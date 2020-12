Vítima atendida na UPA de Itaperuna sofreu ferimentos nos dedos da mão direita, pequeno corte no pescoço, além de sofre possível fratura em um dos braços. Foto: Jorge Luiz

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Um adolescente de 17 anos foi parar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) depois de ser agredido com golpes de facão, na zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com uma testemunha, o agressor foi até à Estrada do Bambuí onde teria se desentendido com o jovem e lhe agrediu utilizando um facão. A vítima sofreu ferimentos nos dedos da mão direita, pequeno corte no pescoço, além de sofre possível fratura em um dos braços e foi liberado após receber atendimentos. Já o suspeito não havia sido localizado até o fechamento de registro de ocorrência, feito na 143ª DP como tentativa de homicídio.