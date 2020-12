Italva tem 15.299 habitantes, de acordo com o IBGE, e contabiliza, até esta segunda-feira (7), 593 casos da Covid-19, com 13 óbitos causados pela doença, segundo o município. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/12/2020 08:40 | Atualizado 08/12/2020 08:41

Italva - Os municípios do Noroeste Fluminense estão, em suas maioria, enfrentando a segunda onda de crescimento da Covid-19. A população do interior do Rio de Janeiro foi surpreendida nesta segunda-feira, 07, com o anuncio feito pela prefeitura de Italva confirmando o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus na cidade. A informação do Centro de Atendimento à Covid foi divulgada na página oficial do município nas redes sociais. De acordo com o último boletim epidemiológico, a cidade registra até esta segunda-feira, 7, 593 casos da Covid-19, com treze mortes em decorrência de complicaçõers da doença. Analise comparativa deste levantamento municipal com a informação populacional do IGE apontam para cada 25,7 moradores há um caso confirmado de infecção e a cada 45,6 casos confirmados uma morte é registrada.



Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, no entanto, que não há casos confirmados de reinfecção no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a secretaria, há, porém, três possíveis casos de reinfecção de Covid-19 que estão sendo investigados. Todos do sexo feminino, na faixa etária entre 35 e 45 anos, sendo dois deles em profissionais de saúde. A SES não informou de qual município seriam esses casos. "Os resultados laboratoriais desses pacientes foram liberados entre os meses de abril e outubro. O Ministério da Saúde (MS), com a colaboração do laboratório de referência (FIOCRUZ), está realizando a análise desses casos", finalizou a secretaria em nota.



O Dia entrou em contato com a Prefeitura para saber mais informações sobre o paciente reinfectado, mas ainda não obteve o retorno. "A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade do isolamento social e das medidas de proteção contra o coronavírus devido ao grande aumento do número de infectados", afirma município em comunicado.