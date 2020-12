Miracema ultrapassou 100 casos ativos da doença, o maior número já registrado desde o início da pandemia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Miracema - A retomada no aumento dos casos de pessoas infectadas pel Covid-19 atinge a maioria dos município do Noroeste Fluminense. De acordo com o boletim publicado pela Prefeitura de Miracema há 44 novos casos entre sexta e esta segunda (07/12) fazendo a cidade ultrapassar100 casos ativos da doença, o maior número já verificado. No dia 13 de agosto foram registrados noventa e um pacientes infectados sendo o maior momento desde o inicio da pandemia.



Ainda segundo o levantamento oficial, há 618 casos suspeitos, sendo 07 mortes, em investigação. Cinco pessoas estão internadas e 716 em isolamento domiciliar, entre os casos suspeitos e os 103 ativos. Os bairros que contabilizam o maior número de infectados no momento são Centro (20), Santa Tereza (15), Rodagem (12), Hospital (11) e Jardim Beverly (10).