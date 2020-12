Podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e noite desta terça (08). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/12/2020 15:37

Itaperuna – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas – entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h) – em grande parte do Noroeste Fluminense. Na Região, os avisos abrangem Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá. Assim como nesta segunda (07) o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu um alerta para chuva forte na região e também para o risco de temporais. Podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e noite desta terça (08). Localmente a chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo. A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar em acumulados e oferecer transtornos à população.



Com a formação de uma Zona de Convergência, há previsão de muita chuva no Sudeste do Brasil, segundo a Climatempo. Essa configuração atmosférica, comum nesta época do ano, vai influenciar a Região durante toda a semana provocando elevados volumes de chuva. “Até o fim desta semana, os sistemas atmosféricos que atuam sobre o Brasil estarão posicionados de forma que favorecem a formação de um canal de umidade desde a Região Norte do Brasil, passando pelo Centro-Oeste e chegando ao Sudeste trazendo muita umidade para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e para o Espírito Santo” – prevê a Climatempo. Até sexta-feira (11), as condições são para muita umidade e chuva o que provoca os elevados volumes que vão ser observados no Rio de Janeiro e outros estados no decorrer da semana.

Publicidade



O alerta ainda é válido para Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Macaé, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São João da Barra, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, entre outras cidades.