Na ação, os militares recuperaram panelas, lençóis e colchas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Um adolescente de 17 anos e uma jovem de 22 foram surpreendidos por policiais do 29º BPM (Itaperuna- RJ) após furto ocorrido no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os policiais recuperaram parte de uma carga de mercadorias subtraídas de um veículo Fiat modelo Strada de cor prata. De acordo a vítima, o veículo atolou na Rua Iracema Marieta Pereira Vasconcelos e o carro foi deixado na rua. Ao retornar ao local, no dia seguinte, foi verificado que a lona de proteção da caçamba havia sido cortada e parte de suas mercadorias foram levadas. A PM foi acionada e durante buscas as duas pessoas suspeitas foram localizadas. Na ação, os agentes recuperaram panelas, lençóis e colchas. Após ser feita recuperação, o caso foi registrado á 143ª DL. A jovem foi autuada por furto em veículo e o adolescente no fato análogo do mesmo crime. As partes envolvidas foram liberadas após o registro de ocorrência.