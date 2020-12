Passaporte para Vitória oferece tudo que é necessário para realizar a prática do futebol. Fotos: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 10:00 | Atualizado 12/12/2020 10:23

Itaperuna - O Projeto Passaporte para Vitória, administrado pelo Instituto Léo Moura Sports, está instalado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, no Itapuã Clube localizado na Avenida Luís Eugênio Monteiro de Barros, bairro Cidade Nova. O lateral-direito Léo Moura teve passagens marcantes por vários clubes brasileiros, dentre eles o Grêmio e o Flamengo.



Com apoio do deputado Federal Luiz Lima (PSL), o projeto é uma realidade no município e vem atraindo várias crianças, de ambos sexos, dos cinco até 15 anos. O Passaporte para Vitória oferece tudo que é necessário para realizar a prática do futebol. O projeto, totalmente gratuito, conta com apoio e suporte financeiro da Secretaria Especial de Esporte, através do Ministério da Cidadania. Os (as) alunos (as) contam com professores qualificados, camisas, shorts, meiões e chuteiras. Continua após foto.

Professor Godoi, coordenador do núcleo de Itaperuna, pontua que a oportunidade é para crianças de todas faixas etárias. Divulgação



De acordo com o professor Godoi, coordenador do núcleo de Itaperuna, o projeto visa dar oportunidades a todas as crianças das faixas etárias para que participem do projeto de iniciação a modalidade do futebol. “Todos os meninos aqui, que forem talentosos, terão oportunidade em grandes clubes. Os bons talentos serão apresentados aos clubes de futebol. Os outros serão bons cidadãos para que possam abraçar a profissão que quiserem”, avaliou Godoi. Continua após foto. coordenador do núcleo de Itaperuna, o projeto visa dar oportunidades a todas as crianças das faixas etárias para que participem do projeto de iniciação a modalidade do futebol. “Todos os meninos aqui, que forem talentosos, terão oportunidade em grandes clubes. Os bons talentos serão apresentados aos clubes de futebol. Os outros serão bons cidadãos para que possam abraçar a profissão que quiserem”, avaliou Godoi.

Publicidade

Projeto, totalmente gratuito, conta com apoio e suporte financeiro da Secretaria Especial de Esporte, através do Ministério da Cidadania. Divulgação



Diego da Silva Gonçalves e Tatiane da Silva Lucas Gonçalves, pais do aluno Rafael Lucas, fazem questão de dar total apoio ao menino. Rafael, torcedor do Botafogo, tem como grande referência o atacante Loco Abreu. “Ele gosta muito de futebol, vê bastante comigo. Vamos caminhar e ver se lá na frente ele consegue jogar futebol. Quando ele vê qualquer jogador com o cabelo grande pensa que é Loco Abreu, cismou com isso”, revelou o pai. Diego da Silva Gonçalves e Tatiane da Silva Lucas Gonçalves, pais do aluno Rafael Lucas, fazem questão de dar total apoio ao menino. Rafael, torcedor do Botafogo, tem como grande referência o atacante Loco Abreu. “Ele gosta muito de futebol, vê bastante comigo. Vamos caminhar e ver se lá na frente ele consegue jogar futebol. Quando ele vê qualquer jogador com o cabelo grande pensa que é Loco Abreu, cismou com isso”, revelou o pai.

Crianças contam com professores qualificados, camisas, shorts, meiões e chuteiras. Divulgação