São José de Ubá - Um homem de 40 anos que desde 2014 respondia por suspeita de agressão e maus-tratos contra o próprio filho, na época dos fatos com 10 anos, foi preso no município de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram até o Loteamento Navarro cumprir mandado de prisão expedido pelo juiz Dr. José Roberto Pivanti, após condenação em segunda instância. No local localizaram o envolvido no caso de agressão à criança. Ele foi apresentado ao plantão da 143ª DL e transferido ao Presídio Diomedes Vinhosa Muniz, onde cumprirá pena.