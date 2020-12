Novos pontos de ônibus foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Italva - Pontos de ônibus estão sendo substituídos e a instalados pela prefeitura de Italva, no Noroeste Fluminense. A ação acontece por meio da da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. De acordo com a assessoria de imprensa da cidade, a intenção do projeto é dar mais conforto aos passageiros e disciplinar a parada dos ônibus em áreas com uma crescente demanda. Atualmente o trabalho está sendo realizado ao longo da BR-356, mas serão instalados 20 novos abrigos em todo município. Os novos pontos de ônibus foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura após a constatação “in loco” efetuado pelo Departamento Técnico da Prefeitura.