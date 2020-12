Alessander recebeu convite para competir há cerca de um mês, não dispensou a oportunidade, ajustou data e começou jogar carga para cima. Foto: Jorge Luiz

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O atleta da Associação Esportiva Cultural Regional (AECR), Alessander Barroso Alves, de 33 anos, comemora a 2ª colocação em sua categoria M2 (até 81 quilos) no levantamento de peso olímpico. A Copa Romênia 2020 foi realizada no último domingo (06) na Estrada do Quitite, Jacarepaguá (RJ), no interior do Clube APCEF-RJ. Alessander recebeu convite para competir há cerca de um mês, não dispensou a oportunidade, ajustou data e começou jogar carga para cima. O resultado foi compensador. Foram 10 atletas em sua categoria (81kg), sendo exigida muita precisão, uma vez que tinham três chances para cada exercício, somando a maior carga de cada.



“Conseguimos a 2° colocação da categoria não federados. Todo o planejamento foi cumprido à risca e graças a Deus deu tudo certo. Queria agradecer a torcida de todos, com certeza fizeram a diferença! Em especial a família Crossfit Itaperuna”, reconheceu o atleta.



Alessander revelou ainda que o principal objetivo é alavancar o levantamento de peso olímpico na região, isso vem sendo feito pela Associação Esportiva Cultural Regional, algo que até então não era praticado. O competidor já realizou cursos com o técnico da Seleção Brasileira Carlos Aveiro, que é consultor da AECR.

“Estou muito feliz com a primeira participação da Associação Esportiva Cultural Regional no levantamento de peso olímpico. O atleta Alessander conseguiu a 2ª colocação. Isso mostra que estamos no caminho certo para alavancar o esporte na região”, ponderou professor Godoi, diretor técnico da AECR.