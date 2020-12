Apreensão de nove pedras de crack, dois pinos de cocaína, além de R$ 100. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Nove pedras de crack, dois pinos de cocaína, R$ 100, além de um radiotransmissor foram apreendidos no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento na Rua Coronel Pimenta se depararam com dois homens no Beco 13 e um deles, fugiu abandonando um radio transmissor, não sendo localizado. Já a droga e o dinheiro, estavam com o suspeito de 45 anos, que afirmou ter ido até o local para comprar a droga, já que é usuário. Após ser feita apreensão, o caso seguiu para a 143ª DL. Autuado por posse e uso de droga, o detido foi ouvido e liberado após o registro de ocorrência.