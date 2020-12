Dr. JP Medeiros é advogado desde 2006; desde novo acompanhava seu pai Sr. Ernane Medeiros, nas dependências da PMI, que por sua vez trabalhou na Prefeitura por mais de 35 anos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/12/2020 21:00 | Atualizado 14/12/2020 22:45

Itaperuna - Faltando cerca de 15 dias da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de quase todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a oitava reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo secretário municipal já escolhido pelo prefeito eleito. A lista com os nomes dos escolhidos foi anunciada no último dia 04.

Secretário Municipal de Administração:

Dr. João Paulo Medeiros da Silva, conhecido como jpmedeiros.

Filho de Ernane Medeiros da Silva e Creuza Maria Machado da Silva. Nascido em 18/09/1979, em Itaperuna-RJ. Casado com Beizilane F. Martins da Silva, desde 2015, pai de Brenda S. Medeiros, de 22 anos, Natália S. Medeiros de 18 anos, esta por sua vez lhe presenteou com um netinho Lorenzzo de 9 meses de vida, João Renato M. Duarte, enteado e João Pedro, nascituro.

Advogado, inscrito na OAB/RJ 145.525 desde 2006.

Desde novo acompanhava seu pai Sr. Ernane Medeiros, nas dependências da PMI, que por sua vez trabalhou na Prefeitura Municipal por mais de 35 anos, vindo aposentar-se compulsoriamente em 2014, deixando um grande legado de servidor público honesto, dedicado e eficiente.



-Coordenador de campanha eleitoral municipal eleições proporcionais de 2000, pleito 2001 a 2004;

-Advogado atuante desde de 2007, contudo somente em 2011 conseguiu abrir seu próprio escritório de advocacia, atuando nas áreas pública e privada;

- Coordenador, assistente de prestação de contas partidária e assistente Jurídico de campanha eleitoral Municipal eleições proporcionais de 2004, 2008, 2012, 2016, pleitos vencidos de 2004 a 2020;

-Assistente jurídico da campanha eleitoral para eleições municipais majoritária eleições 2020, pleito 2021 a 2024.

- No momento não exerce nenhum cargo público ou político.



Principais Atuações:

-Orientação jurídica para Criação de Projeto de Lei Municipal do Bullying nas escolas, de autoria do Vereador Emanuel Medeiros da Silva.

-Atuou em defesa, jurídico e administrativa, dos interesses públicos e privados da Escola Especial APAE de Italva-RJ entre os anos de 2012 a 2014.

-Atuou como Assessor jurídico da empresa privada em prestação de serviço médico hospitalar UTI 5 de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no período de 2017 até 2020;

-Atuou como Assistente Jurídico no projeto RESGATE da Fundação Pe. Humberto Lindelauf . Itaperuna -RJ, em parceira com CMDCA, no período de 2010 a 2012.

-Advogado militante, com especialidade nas áreas de Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Comercial "contratos", Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Eleitoral e Direito Familiar.



Expectativa de Dr. João Paulo para a nova gestão: "Para mim é um novo marco, um novo desafio, uma missão, após 20 anos de contribuição direta e indireta em campanhas eleitorais proporcionais, primeira vez que atuou diretamente em uma campanha para eleições majoritária, motivo de muito orgulho e gratidão, ver reconhecido todo trabalho realizado, com muito amor e dedicação, eleição de Alfredão e Nel, pessoas muito queridas por todos povo Itaperunense, pessoas pelo qual tenho grande apreço, convidado a fazer parte de sua pasta como Secretário Municipal de Administração, pretendo empenhar e contribuir para fazermos juntos uma Itaperuna melhor, contribuir para uma boa gestão administrativa Municipal, assim como seu pai e seu irmão, que sempre foram dedicados, eficientes e honestos, sem corrupção, o povo voltar a sorrir, investir no Trabalhador "Servidor Público", para assim o povo ter um atendimento de qualidade, diferenciado, investir e reorganizar os locais públicos de atendimento, ser mais humanizado, ser um administrador público calçado nos Princípios éticos, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência...etc., ser um secretário transparente. 2020 passou e agora que venha 2021 com muita esperança, fé e amor, é tempo de encher o coração de otimismo, esperança e sonhos, é tempo de recomeçar e renovar, pois um novo ano vai começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Desejos de um feliz e próspero Ano Novo!”





Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus secretários municipais: "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:



Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretario de Governo - Murilo Rodrigues

Secretario de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretario de Desenvolvimento - Helielico Rodrigues

Secretaria de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretaria de Receita - Marta Espoti

Secretario de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretario de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretaria de Educação - Tereza Cristina

Secretario de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretario de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretario de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretario de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretario de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretario de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretario de Esporte - José Maria Guimarães.



Turismo; Fazenda e Cultura até o fechamento desta matéria não foram definidas.