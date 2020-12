Na ação, a PM apreendeu 09 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína, dois revólveres de calibre 38, 12 munições de mesmo calibre, cinco aparelhos celulares e vários lacres. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 12:00 | Atualizado 12/12/2020 13:02

Santo Antônio de Pádua - Sete homens foram presos em flagrante suspeitos de integrarem um grupo criminoso. Prisões e apreensões ocorreram durante ação do 36º Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ), na noite desta sexta-feira (11/12), no Noroeste Fluminense. De acordo com a PM, o grupo estava dividido em dois carros, e os veículos foram abordados na RJ-116, próximo ao batalhão, na entrada do munícipio sede da Unidade Policial. Com o grupo os militares apreenderam 09 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína, dois revólveres de calibre 38, 12 munições de mesmo calibre, cinco aparelhos celulares e vários lacres, que costumam ser usados por criminosos em assaltos para amarrar vítimas.



O comandante do 36º BPM, Coronel PM João Carlos Ribeiro, disse ao O Dia que nos meses de férias de fim de ano o policiamento é intensificado; o Centro da Cidade recebe reforço no patrulhamento para dar mais segurança a população. "A operação de ontem (11/12) envolveu todo um trabalho de êxito da equipe do Serviço de Inteligência do 36º BPM juntos aos policiais da unidade e da região.

Ainda de acordo com o comandante, "parte do grupo começou a ser monitorado quando um dos veículos passou por Cambuci. Já em Aperibé, eles fizeram contato com outros suspeitos, e o grupo seguiu em dois carros em sentido a Pádua, sendo um dos veículos o modelo Fiat Uno de cor vermelha com placa de Macaé e o outro de modelo Gol e cor verde com placa de Além Paraíba. No município sede do batalhão os automóveis foram abordados. Recebemos informações durante as investigações que todos dos os presos são de Campos e pretendiam praticar roubos em estabelecimentos comerciais de Pádua."