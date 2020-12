Veículo incendiado seguia sentido à BR-356 Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 15:38 | Atualizado 12/12/2020 16:22

Itaperuna - Um caminhão que presta serviço para uma empresa de laticínios pegou fogo na manhã deste sábado (12), na RJ-214, na altura do portal da entrada do distrito de Raposo, Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O veículo seguia em direção à BR-356. O trafego no local foi interditado por policiais do 29º BPM (Itaperuna) até o controle das chamas feito pela equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Destacamento 4/21 situado no munícipio vizinho que é Natividade. Ninguém ficou ferido.