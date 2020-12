Itaperuna contabiliza 582 casos confirmados ainda ativos (desse total, 13 pacientes seguem internados). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 18:30 | Atualizado 12/12/2020 21:02

Itaperuna - A nova edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que Itaperuna e demais cidades do Noroeste Fluminense passaram para bandeira vermelha, o que significa que estão em alto risco para a doença. Comparativo dos boletins epidemiológicos do município do dia 07 (segunda-feira) e do dia 11 (sexta-feira) registram o aumento de 297 casos confirmados pelo novo coronavírus, pulando de 285 para 582 pacientes contaminados, o que representa cerca de 100% do crescimento em uma semana. O último histórico de pacientes testados positivos é de 5.746 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 11 de dezembro.

Em 24 horas, mais uma morte foi registrada em decorrência de complicações da doença, outras 20 possibilidades ainda estão sendo investigadas. Ainda segundo o último levantamento oficial da cidade, o total, se recuperaram 5.048, deixando o município com 582 casos ativos, dos quais 13 pacientes estão internados e 569 em isolamento domiciliar.





Bairros e distritos - Com 689 casos, sendo 79 positivos e 610 pessoas recuperadas, Cehab continua sendo o bairro com mais infectados (as). Confira a relação completa com a distribuição por área:

Publicidade

Itaperuna contabiliza 582 casos confirmados ainda ativos (desse total, 13 pacientes seguem internados). Foto: divulgação

Desconsiderando o número de óbitos (116) confirmados, são 5.630 pacientes positivos distribuídos pelos bairros e distritos. Foto: divulgação