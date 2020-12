Uma ultrassom obstétrica feita logo após a internação no Hospital São José do Avaí indicou a chegada dos trigêmeos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/12/2020 19:45 | Atualizado 12/12/2020 21:49

Itaperuna – Para o trabalhador rural, Mateus Silva Araújo Oliveira, 24 anos e a auxiliar de costura, Claudia Lucia Santos Paula, de 23, que trabalha em uma confecção em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, cidade onde a família mora, o dia 12 de dezembro, é um dia especial. O pai que é itaperunense e a mãe que é italvense, já possuem um filho de 1 ano e um mês, o Heytor, mas a família aumentou ganhando três bebês. José Antônio foi o primeiro a nascer neste sábado, às 10h; já José Miguel às 10h01 e José Gabriel, foi o terceiro, nascendo às 10h03. A gravidez dos trigêmeos pegou de surpresa os pais e o irmão que vivem em uma casa alugada. Claudia trabalha na confecção no distrito de Boa Ventura.



O Dia fez contato com a mãe que ainda está internada então precisa manter repouso e falou com o pai com exclusividade. Tímido, ele conta que descobriram a gestação tripla no fim da manhã da última sexta-feira quando Claudia foi internada para a realização do parto. Uma ultrassom obstétrica, feita logo após a internação no Hospital São José do Avaí, indicou a chegada do trio. O pai conta também que justamente por estarem se preparando para a chegada de dois filhos, precisam de tudo: fraldas, roupas, leite, utensílios para os bebês e qualquer outro tipo de doação. A família também necessita de dois carrinhos e dois berços. Os meninos estão saudáveis e a mãe passa bem.

Posto de apoio para coleta de doações:

Até o dia 18 de dezembro doações podem ser entregues no horário comercial na Associação Padre Humberto Lindelauf, situada a rua José Bonifácio, 725, bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (no antigo Patronato). Continua após foto.

O Dia procurou Luciana Moreira, coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco, que se prontificou em tornar a referida Associação como um ponto de arrecadação para facilitar as arrecadações e ajudar a família.