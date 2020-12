Uma ultrassom obstétrica feita logo após a internação no Hospital São José do Avaí indicou a chegada dos trigêmeos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/12/2020 09:59 | Atualizado 13/12/2020 10:56

Itaperuna – Em um caso raríssimo, uma mãe deu à luz trigêmeos idênticos, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O parto da auxiliar de costura, Claudia Lucia Santos Paula, de 23 anos, ocorreu, no Hospital São José do Avaí, na manhã do dia 12 de dezembro. O Dia conversou com os pais, moradores do distrito de Aré, que já possuem um filho, o Heytor, de 1 ano e mês. Eles tiveram reações indescritíveis e emocionantes ao saber que a gestação trazia grandes surpresas: além de não ser apenas dois bebês, o trio ainda era univitelino, ou seja, filhos idênticos. A mãe dos trigêmeos disse que ao verificar a gravidez tripla "O médico decidiu operar logo assim que descobriu que tinha mais um para não comprometer a saúde deles."



Os pequenos José Antônio; José Miguel e José Gabriel nasceram prematuros. Claudia Lucia conta que estava na 35ª semana de gestação. Ela e o parceiro Mateus Silva Araújo Oliveira, 24 anos, tem histórico de nascimentos múltiplos na família, ambos possuem tios gêmeos. A mãe das crianças está na expectativa de ver novamente os bebês que estão na UTI neonatal durante o horário da próxima visita.



Claudia ainda está internada então precisa manter repouso. Durante entrevista exclusiva com Mateus, tímido, ele conta que descobriram a gestação tripla no fim da manhã da última sexta-feira quando Claudia foi internada para a realização do parto. Uma ultrassonografia obstétrica, feita logo após a internação indicou a chegada do trio. O pai conta também que justamente por estarem se preparando para a chegada de dois filhos, precisam de tudo: fraldas, roupas, leite, utensílios para os bebês e qualquer outro tipo de doação. A família também necessita de dois carrinhos e dois berços. Os meninos estão saudáveis e a mãe passa bem.



Doações em dinheiro podem ser feitas por depósito na conta:

Caixa Econômica Federal

Conta Poupança

Claudia Lucia Santos de Paula

Agencia: 4642

Operação: 013

Conta: 2370-5

CPF: 167.146.247-51

Posto de apoio para coleta de doações:

Até o dia 18 de dezembro doações podem ser entregues no horário comercial na Associação Padre Humberto Lindelauf, situada a rua José Bonifácio, 725, bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (no antigo Patronato). Continua após foto.

Até o dia 18 de dezembro doações podem ser entregues no horário comercial na Associação Padre Humberto Lindelauf, situada a rua José Bonifácio, 725, bairro Boa Fortuna, em Itaperuna (no antigo Patronato). Foto: divulgação

O Dia procurou Luciana Moreira, coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco, que se prontificou em tornar a referida Associação como um ponto de arrecadação para facilitar as arrecadações e ajudar a família.



Outros pontos de arrecadação:

**Lanchonete Maggiore Cafee, na rodoviária no Centro de Itaperuna.

**Barbearia do Isaac Boldrini, Travessa Antônio Tavares Guimarães, 498, Centro, rua ao lado dos Correios.









