Mandado judicial cumprido na BR-356, bairro Novo Mundo, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação PM

Por Lili Bustilho

CARDOSO MOREIRA - Armas e munições fora m apreendidas por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no Bairro Novo Mundo, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Os militares foram a um imóvel localizado na Rodovia BR-356 e encontraram três cartuchos de calibre 28 intactos; dois cartuchos de calibre 12 deflagrados da marca CBC; 11 munições de calibres 38, 22, 44 e 32; pote contendo chumbinhos para espingarda de pressão; três coldres; soquete para carregar cartuchos; garrucha de calibre 380; revólver de calibre 32 com capacidade para seis tiros; além de uma espingarda de pressão 4.5. O material foi apresentado na 148ª Delegacia Legal de Italva onde o caso foi registrado.