Parceria permite que funcionários municipais na ativa, aposentados ou pensionistas possam fazer doações ao Lar dos Idosos consignadas em folha de pagamento. Foto: divulgação PMP

Por Lili Bustilho

PORCIÚNCULA - Um convênio entre a Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense e o Lar dos Velhos Antonio e Jacinta Schuwartz Vieira traz mais uma possibilidade de ajuda à manutenção da instituição de idosos. A parceria permite que funcionários municipais na ativa, aposentados ou pensionistas possam fazer doações ao Lar dos Idosos consignadas em folha de pagamento.



As doações têm caráter filantrópico e assistencial para custeio das atividades da associação, e o valor da doação poderá ser estipulado livremente pelo servidor, que deve assinar um termo de autorização para consignação de doação, na Secretaria Municipal de Administração. Os descontos serão feitos na folha de pagamento do servidor, embora não possam ser utilizadas para fins de redução de imposto de renda. Os valores doados poderão ser reduzidos, aumentados ou suspensos mediante solicitação na Secretaria de Administração em qualquer tempo.



O Lar dos velhos de Porciúncula é uma instituição filantrópica, que acolhe pessoas acima de 60 anos. Atualmente, 45 internos são atendidos com amor por 27 funcionários e diversos voluntários que se disponibilizam a doar seu tempo para oferecer carinho e qualidade de vida aos nossos idosos.



Assim como os servidores municipais, toda a população é convidada a participar da manutenção desta instituição de acolhimento e amor.



As doações podem ser feitas também através de depósito bancário:

Banco do Brasil (001) – Ag. 2483-X – C/C 117.970-5

Banco Itaú (341) – Ag.6152 – C/C 0635-6

Caixa Econômica Federal (104) – Ag. 0656-4 – C/P 12330-3 (Op. 013)

CNPJ: 30.397.921/0001-09

Beneficiário: Associação Lar dos Velhos Antônio e Jacintha Schuwartz Vieira





