Informações anônimas que levem a Policia a desvendar esse caso podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - O Disque Denúncia do Noroeste busca informações sobre o caso de um homem – que ainda não teve a identidade divulgada – encontrado morto em uma estrada de terra na zona rural do bairro Glória, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O corpo foi localizado por populares que acionaram a Polícia Militar na localidade conhecida como Retiro Formoso. De acordo com a PM, a vítima apresentava hematomas no braço esquerdo, quadril direito e sangramento na boca. Policiais do 36º BPM (Pádua-RJ) quando chegaram ao local não havia nenhum pessoa próximo que pudesse testemunhar o fato. Vítima não possuía nenhum documento de identificação.



Uma equipe do Posto Regional de Polícia Técnico Científica (PRPTC) periciou o local e o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. O caso foi registrado na 136ª Delegacia Legal. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para investigar o caso. O homem não foi reconhecido por populares que passavam pelo local. Informações anônimas que levem a Policia a desvendar esse fato podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.