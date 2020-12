Diplomação do prefeito de Santo Antônio de Pádua, Paulinho da Refrigeração, vice-prefeito, Jadir Junior. Foto: Jornal Tempo News

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) realizou a diplomação do Prefeito de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, Paulinho da Refrigeração, do vice-prefeito Jadir Junior, e dos vereadores eleitos para o quadriênio 2021/2024. A cerimônia foi restrita obedecendo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19.





"Quando a coragem, o amor, a capacidade e a vontade de trabalhar duro se unem, todos os sonhos se tornam possíveis. É com muita satisfação e responsabilidade que chegamos até aqui, com propostas possíveis de serem implantadas em nossa querida cidade. A partir de janeiro, vamos cuidar de todos, gente trabalhadora que confiou nas nossas propostas. A boa gestão pública proporciona uma gestão social eficiente, construindo a figura do novo modelo de gestão pública, que tem como foco o bem-comum e não as velhas práticas de satisfação de interesses pessoais”, ressalta o prefeito eleito.



Em suas redes sociais Paulinho da Refrigeração destaca que "Faremos um governo para o regaste do senso de pertencimento do indivíduo à comunidade paduana, assegurando liberdade individual, cidadania e ações sociais que devolvam a segurança da população."

Publicidade

Relembre a votação

Paulinho da Refrigeração, do PTB, com 39,01% dos votos. Foram 9.243 votos no total. O candidato derrotou Beto da Farmácia, que ficou em segundo lugar com 30,76% (7.289 votos). A eleição no município teve 23,41% de abstenção, 1,81% votos brancos e 4,72% votos nulos. O eleito tem 42 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de empresário. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 127.748,35. O vice-prefeito, Jadir Junior, do PL, tem 38 anos. Os dois fazem parte da coligação Padua Para o Povo, formada pelos partidos PTB, PL, AVANTE, PROS e PSD.



Veja o resultado após o fim da apuração:

Paulinho da Refrigeração - PTB - 39,01%

Beto da Farmácia - MDB - 30,76%

Vanderléia Marques - SOLIDARIEDADE - 26,61%

Sargento Adão - PMB - 3,62%