Prefeito eleito de Cambuci, Marquinho da Venda, seu vice e os nove vereadores diplomados. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Cambuci - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) diplomou o prefeito eleito de Cambuci, no Noroeste Fluminense, Maxwell Vieiga Guimarães, “Marquinho da Venda”, e o vice, Gilson Quarteroli dos Passos, o Gilsinho do Táxi. A diplomação aconteceu no Fórum do município. Marquinho, que é vereador, foi eleito com 3.540 votos. O ato foi realizado seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19. Também foram diplomados os vereadores eleitos Bethanea Alvares, Flávio César, Murillo Defanti, Marllon Chambela, Ramon Lopes, Dalmo Campos, Maria Aparecida Garcia, Oscar Mello e Laudiceia Vilanova (Ceceia Dias).

Confira a carta aberta do prefeito eleito divulgada por meio de suas redes sociais: "Meus amigos, aconteceu nesta quinta-feira (17), a solenidade de diplomação dos eleitos do pleito de 2020 em Cambuci. Por conta da pandemia do COVID-19, o evento foi restrito aos eleitos e apenas 1 familiar. Esse momento só foi possível graças aos Cambucienses que confiaram em nossa proposta de fazer Cambuci voltar a sorrir a partir de 2021. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito Dr. Paulo Vitor, o Excelentíssimo Sr. Promotor de Justiça Dr. Carlos, o Chefe do Cartório Eleitoral de Cambuci Dr. Henrique Bastos e toda equipe responsável pelo êxito das eleições em Cambuci." Continua após foto.

Publicidade

Prefeito eleito de Cambuci, no Noroeste Fluminese, e seu vice foram diplomados. Foto: divulgação

Relembre a eleição 2020:



Publicidade

Marquinho da Venda, do Solidariedade, teve 34,11% dos votos. Foram 3.540 votos no total. O candidato derrotou Renato Vieira, que ficou em segundo lugar com 32,22% (3.344 votos). A eleição em Cambuci teve 15,22% de abstenção, 0,76% votos brancos e 2,48% votos nulos. O novo prefeito tem 52 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de advogado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 76.000,00. O vice é Gilsinho do Taxi, do Solidariedade, que tem 51 anos.



Marquinho da Venda, Solidariedade 34,11%

João Celso, PSL, 22,97%

Penha Tavares, Cidadania, 7,64%

Cinthia Peres, PROS, 2,20%

Marcinho Velasco, PSOL, 0,77%

Bruno do Rulim, PSD, 0,09%