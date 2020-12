Transmissão acontecerá dia 25 de dezembro, no Canal do Youtube WebTV Santo Antônio a partir das 20h30. oto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - A Paróquia Santo Antônio de Pádua, situada no município de Pádua, no Noroeste Fluminense, promoverá a “Terceira Cantata de Natal: Nasceu a Esperança!”. A transmissão acontecerá dia 25 de dezembro, no Canal do Youtube WebTV Santo Antônio a partir das 20h30.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais da igreja, a cantata será somente online, sem a presença de expectadores, para evitar aglomerações. “Em tempos de preparação para a Festa do Santo Natal, seguindo os protocolos de segurança da Covid-19, convidamos a todos (...) Mesmo em tempos tão difíceis é hora de respirar fundo e acreditar que com Jesus um novo tempo de Esperança virá."



Acesse o link da WebTv Santo Antônio em: https://youtu.be/e7-zG3L-BQE

Mais informações pelas redes sociais da Paróquia:

Facebook: @psapaduarj

Instagram: @psapaduarj