Diplomação dos eleitos de Natividade, no Noroeste Fluminense, ocorreu no cartório da 43ª Zona Eleitoral. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/12/2020 08:00 | Atualizado 19/12/2020 15:52

Natividade - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) diplomou o prefeito reeleito de Natividade, no Noroeste Fluminense, Severiano Rezende e seu vice, Thiago Machado. Ato aconteceu sem cerimônia nem presença de público no cartório da 43ª Zona Eleitoral e seguiu os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19. Também foram diplomados os 11 vereadores eleitos. Eles assumem seus respectivos mandados a partir 01 de janeiro de 2021. Continua após a foto.

Prefeito reeleito e vice de Natividade são diplomados. Foto: Rádio Natividade FM

Relembre a eleição 2020:

Severiano Neném, do PROS teve 47,67% dos votos. Foram 4.654 votos no total. O candidato derrotou Murillo Junior, que ficou em segundo lugar com 44,85%. (4.378 votos). A eleição em Natividade teve 19,11% de abstenção, 1,49%votos brancos e 4,88% votos nulos. Severiano Neném, é solteiro, tem ensino médio completo e foi reeleito. Ele tem um patrimônio declarado de R$121.954,51. O vice é Thiago Cordeiro Machado, PSD, e tem 36 anos. Os dois fazem parte da coligação Somos Todos Natividade, formada pelos partidos PDT, DEM, PSD, PROS.



Severiano Neném - 47,67% dos votos

Murilo Junior - 44,85% dos votos

Juliano França - 7,48% dos votos

Ato foi realizado sem cerimônia nem presença de público. Foto: divulgação