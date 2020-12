Diplomados na tarde desta sexta-feira (18/12), no cartório da 43ª Zona Eleitoral, no Fórum de Natividade, cidade vizinha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/12/2020 19:30 | Atualizado 19/12/2020 15:52

Varre-Sai - O prefeito reeleito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminese, Silvestre José Gorini, juntamente com o vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, o João do Godo, foram diplomados na tarde desta sexta-feira (18/12), no cartório da 43ª Zona Eleitoral, no Fórum de Natividade, cidade vizinha. Devido à pandemia do novo coronavírus, não aconteceu a tradicional cerimônia e não teve presença de público. Com a posse do diploma, eles estão juridicamente habilitados a exercerem seus mandatos a partir de 2021.



“É com satisfação que a gente recebe o diploma que é a legalidade da campanha. Esperamos que nos próximos quatro anos possamos continuar com o mesmo ritmo e disposição do governo que se finda”, afirmou o prefeito reeleito Silvestre José Gorini.



O vice-prefeito, João do Godo, falou que para chegar ao diploma foi necessária muita luta. “Estou muito feliz porque é um diploma esperado, com muito trabalho e muita luta, mas conseguimos. O mais importante agora é desenvolver um bom trabalho junto ao prefeito”, lembrou João do Godo.



Na ocasião, também foram diplomados os 9 vereadores eleitos: Antônio Said de Oliveira Júnior, Cláudio Magno Paulanti, Fabrício Geraldo Pimentel, Jean Pierre Vieira Valentim, José Carlos Monteiro, José Pedro Rodolfi Júnior, Luiz Carlos dos Santos Mota, Rafael de Oliveira Ramos e Waltair Antônio Nery dos Santos. Continua após a foto.

Dr. Silvestre teve 50,10% dos votos nas eleições municipais 2020; foram 3.392 votos no total. Foto: divulgação/PMVS

Dr. Silvestre tem 88 anos, é viúvo, tem ensino superior completo e declara ao TSE a ocupação de médico. Ele tem um patrimônio declarado de R$1.933.389,52. O vice, João do Godo, do PP, tem 59 anos. Os dois fazem parte da coligação Varre-Sai no caminho certo, formada pelos partidos PP e DEM.

Relembre a votação:

Dr. Silvestre- PP - 50,10%

Lauro Fabri - MDB - 47,80%

Valéria - PRTB - 2,10%

