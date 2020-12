Lista de vereadores eleitos em Natividade, no Noroeste Fluminense, anunciada logo depois das eleições, sofreu duas alterações. Foto: Rádio Natividade FM

Por Lili Bustilho

Publicado 19/12/2020 14:00 | Atualizado 19/12/2020 15:51

Varre-Sai - Duas alterações ocorreram na lista dos vereadores eleitos em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, após a retotalização dos votos ocasionada pela admissibilidade do recurso eleitoral apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O órgão acatou a apelação do Partido Progressista (PP), cuja convenção havia sido considerada nula. Os votos dos candidatos da legenda que não haviam sido computados no cálculo do coeficiente eleitoral passaram a ser contabilizados.



Com a decisão do TSE, os partidos DEM e MDB, perderam uma cadeira cada. Com isso, saem Alex Vioti (MDB) e José Maria (DEM), que dão lugar a Cláudio Paulanti e Rafael Ramos, ambos do PP. Os eleitos de Varre-Sai foram diplomados, no Cartório Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral, anexo ao fórum de Natividade. Os demais integrantes do legislativo são: Fabrício Pimentel, Juninho Testão, Juninho Said, Paraíba, Waltair da Nirinha, Jean Pierri e Luiz Marajá.



De acordo com informações da rádio Natividade FM, Claúdio Paulanti, que até a última quinta-feira (17), se encontrava em isolamento domiciliar se recuperando da Covid-19, foi o mais votado com 597 votos, sendo o segundo melhor desempenho da história empatado como Juninho do Zé Pedro, este em eleições passadas.