Por Lili Bustilho

A Pró-reitoria de Ensino do IFF divulgou o procedimento para reembolso das taxas de inscrição pagas por aqueles candidatos que se inscreveram no Processo Seletivo de Cursos Técnicos (Edital N.º 36/2020) e no Vestibular (Edital N.º 37/2020) 2020/2º semestre, cujos editais foram cancelados. O pagamento será realizado no período de 17 a 23 de dezembro, por meio de ordem bancária, nos seguintes valores: R$30,00 para o Processo Seletivo e R$75,00 para o Vestibular. Os candidatos deverão comparecer em qualquer agência do Banco do Brasil portando Documento Oficial de Identificação, original e com foto, e CPF próprios.Os comunicados com as orientações e as listas nominais dos candidatos que fazem jus ao pagamento podem ser conferidos no Portal de Seleções, em www.selecoes.iff.edu.br , ou nos links abaixo:Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio 2020/2º Semestre: Comunicado N.º 17, referente ao Edital N.º 36/2020 pelo http://selecoes.iff.edu.br/processo-seletivo-de-cursos-tecnicos/2020/processo_seletivo-6/comunicado Concurso Vestibular para Ingresso nos Cursos de Graduação 2020/2º Semestre: Comunicado N.º 17, referente ao Edital N.º 37/2020 pelo http://selecoes.iff.edu.br/concurso-vestibular/2020-1/processo_seletivo-1/comunicado