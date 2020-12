Prefeita eleita de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, Geane Vincler, escolheu mais dois componentes de seu primeiro escalão. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

CARDOSO MOREIRA - A prefeita eleita de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, Geane Vincler, está concluindo seu "primeiro escalão". Ela anunciou mais dois nomes que irão compor seu secretariado. Para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Defesa Civil, o escolhido é Robson Soares Rodrigues; já para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer será nomeada Mariana Rangel Shinagawa.



Confira a íntegra o pronunciamento da prefeita eleita sobre cada um dos dois novos escolhidos:

Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Defesa Civil - "Precisamos de uma cidade bonita, bem planejada e estruturada para receber turistas e, também, para dar mais qualidade de vida aos cardosenses. O trabalho da Secretaria de Obras e Serviços Públicos é importantíssimo para garantir isso, através de um trabalho que vise o bem estar de todos. Escolhi Robson Soares Rodrigues como Secretário de Obras, Serviços Públicos e Defesa Civil. Sub-tenente do corpo de bombeiros, onde trabalha há 20 anos, ele possui minha total confiança para assumir esta importante função. Com aproximadamente 15 anos de experiência no ramo da construção civil, Robson Soares é graduado em Engenharia Civil, Ciências Contábeis e possui formação técnica em Mecânica." Continua após foto.

Robson Soares Rodrigues foi o escolhido para atuar como Secretário de Obras, Serviços Públicos e Defesa Civil; Ele é sub-tenente do Corpo de Bombeiros, onde trabalha há 20 anos. Foto: divulgação

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - "Cultura, turismo, esporte e lazer, essas são áreas que por vezes ficam esquecidas nos governos. Mas, para que as pessoas tenham qualidade de vida, é preciso oferecer todas elas, e de forma primorosa. É através desta secretaria que trazemos os olhares de fora, para cá. Por meio de cada uma dessas áreas, conseguimos mais investimento, mais renda, movimentamos a cidade e geramos empregos. Mulher determinada e muito competente, Mariana Rangel Shinagawa será a nova Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Com experiência dentro desta secretaria, ela entende a necessidade de crescimento da nossa economia e da nossa cidade. Empresária há 5 anos, Mariana Shinagawa é referência no ramo de produção e decoração de eventos. Além disso, atuou na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São João da Barra, possuindo especializações do Inea em Licenciamento Ambiental."

Mariana Rangel Shinagawa é empresária há 5 anos e referência no ramo de produção e decoração de eventos. Foto: divulgação