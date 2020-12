Detran reforça que os usuários sigam as orientações das autoridades sanitárias e guardem a distância de 1,5 m quando estiverem nas unidades. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/12/2020 13:20 | Atualizado 21/12/2020 13:35

Itaperuna - Uma semana após regularizar a contratação da empresa terceirizada de atendimento dos serviços de vistoria, o Detran-RJ já reabriu 43 postos e entre estes no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A unidades funcionará das 8h às 17h, tanto para quem está retornando para realizar o serviço como para quem tem agendamento novo. Isso será possível porque estes últimos postos a serem reabertos são os de menor movimento do Detran que também está ampliando o horário de funcionamento do Teleatendimento. A partir desta segunda-feira (21), os agendamentos podem ser realizados das 6h à meia-noite. Na Região, a unidade de Bom Jesus do Itabapoana segue aberta.

O antigo horário de funcionamento do teleatendimento era das 8h às 20h. Com o novo expediente, há maior oferta fora do horário comercial. A novidade vai desafogar a demanda que havia entre 8h e 9h, que era o horário que a população preferia ligar por ser antes de a maioria entrar nos seus trabalhos. Agora, com o funcionamento das 6h às 20h, a procura será distribuída”, informou o presidente do Detran.



O Detran reforça que até o fim deste mês o emplacamento será retornado. É também importante frisar que este serviço não tem urgência, já que o prazo de regularização para veículos novos foi postergado pelo departamento até 31 de janeiro de 2021 e para veículos usados, que queiram fazer troca de placa, vai de 28 de fevereiro até 31 de outubro do próximo ano. Nesta segunda-feira, os postos que estão sendo reabertos além de Itaperuna são: Paraíba do Sul, Valença, Cordeiro, Paracambi, Macuco, Araruama, Machado de Assis, Macaé e Campos 2.