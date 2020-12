PM apreendeu no quarto do suspeito quatro sacolés de maconha, R$ 115 e um aparelho celular. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Santa Rosa, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram a Rua Alzemiro Teixeira de Oliveira onde fizeram contato com o padrasto do suspeito, que teria autorizado buscas na residência. De acordo com a PM, no quarto do rapaz foram encontrados quatro sacolés de maconha, R$ 115 e um aparelho celular. O caso foi apresentado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e o jovem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.