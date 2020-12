Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após acidente de trânsito no último fim de semana, na zona rural de Porciúncula no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

De acordo com levantamento oficial fornecido a reportagem de O Dia, o 21º Grupamento de Bombeiros Militar (Itaperuna-RJ) por meio do seu Destacamento situado em Natividade, no Noroeste Fluminense, (DBM 4/21) registrou o aumento de 10 acidentes no período de 01 de janeiro a 14 de dezembro comparando os anos de 2019 e 2020. Uma das últimas colisões registradas entre motos deixou uma pessoa morta e duas feridas na zona rural de Porciúncula área de abrangência da unidade.



No último fim de semana, de acordo com testemunhas, duas motos se chocaram de frente, na altura da localidade do Caeté, resultando na morte de um dos condutores de 55 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada de socorristas. As outras duas vítimas foram levadas até a Unidade de Saúde, onde passaram por atendimento médico. O corpo da vítima depois da perícia, foi removido ao IML de Itaperuna e a ocorrência apresentada à 139ª DL de Porciúncula.





Confira os dados de 01/01/2020 a 14/12/2020

Natividade (DBM 4/21)

Atropelamento: 1

Queda de veículo: 24

Colisão: 22

Capotagem: 17





Já no mesmo período em 2019

Natividade (DBM 4/21)

Atropelamento: -

Queda de veículo: 16

Colisão: 22

Capotagem: 16